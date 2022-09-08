Около 40 иностранных путешественников посетят Карабах и Восточный Зангезур

С сегодняшнего дня около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран посетят Карабах и Восточный Зангезур.

С сегодняшнего дня около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран посетят Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает Report, руководителем команды является Чарльз Вели, основатель клуба MTP (Most Traveled People) США, который входит в "четверку" крупнейших туристических клубов мира.

Международные путешественники будут путешествовать на автомобиле в течение 3 дней - Шуша-Агдам 8 сентября, Физули-Ходжавенд 9 сентября и Зангилан (село Агалы) - Джебраил (Худафаринский мост) 10 сентября. Поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных территорий в рамках "black tourism".