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Около 40 иностранных путешественников посетят Карабах и Восточный Зангезур

Около 40 иностранных путешественников посетят Карабах и Восточный Зангезур С сегодняшнего дня около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран посетят Карабах и Восточный Зангезур.
Карабах
8 сентября 2022 г. 07:35
Около 40 иностранных путешественников посетят Карабах и Восточный Зангезур

С сегодняшнего дня около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран посетят Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает Report, руководителем команды является Чарльз Вели, основатель клуба MTP (Most Traveled People) США, который входит в "четверку" крупнейших туристических клубов мира.

Международные путешественники будут путешествовать на автомобиле в течение 3 дней - Шуша-Агдам 8 сентября, Физули-Ходжавенд 9 сентября и Зангилан (село Агалы) - Джебраил (Худафаринский мост) 10 сентября. Поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных территорий в рамках "black tourism".

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən 40 nəfərə yaxın beynəlxalq səyahətçi Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edəcək

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