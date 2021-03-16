Один день в "Хиросиме Кавказa" – Агдам поднимем с руин

В Азербайджане говорят: «Гость – от Бога». Гостеприимство отличительная черта Кавказских народов. Об этом писали и пишут странники со всего мира, побывавшие на Кавказе. К сожалению, в семье не без урода…

В Азербайджане говорят: "Гость – подарок Бога". Гостеприимство отличительная черта народов Кавказа.

Об этом писали и пишут путешественники со всего мира, побывавшие на Кавказе. К сожалению, в семье не без урода… Но про уродов попозже, начну с гостеприимства.

В году 2015-ом, то ли 2016-ом году с коллегой из газеты "Новое время" Шакиром Агаевым посетили город Гянджа, где приняли участие в ряде мероприятий. Для меня этот визит из Баку был особенным – старался моему гостю (хоть и вместе приезжали из Баку) рассказать и показать как можно больше о своем родном городе, в частности, о личных переживаниях своей юности, связанных с различными уголками родного города. Шакир Габилович же каждый раз проводил параллели со своим Агдамом и каждое повествование заканчивалось со словами "Дай Аллах, погостишь в Агдаме"…

Агдам в 80-е годы прошлого века

Город Агдам был основан в середине XVIII века, в 1828 году получил статус города. Расположен в 365 км от Баку у восточного подножия Карабахского хребта. Название происходит от азербайджанского "аг" — "белый" и "дам" — "дом". Это название произошло от расположенной в городе резиденции правителя Карабахского ханства Панах Али-хана "Имарат", покрытого белой известью. С 23 июля 1993 года по 20 ноября 2020 года город находился под оккупацией армянских вооруженных сил.

С позволения Аллаха и благодаря нашей доблестной армии под руководством Главнокомандующего-Победоносца Ильхама Алиева спустя 27 лет Агдам освобожден от оккупации. И наконец, в минувшие выходные погостили в родном городе Шакира Агаева. Но взору нашему предстал город, которого почти уже нет… С самой первой деревни на подступах к Агдаму мы увидели руины домов, разрушенных до основания. Мы также увидели удручающую картину разрушенного полностью города. Фасад некогда символизирующего культурную жизнь города Драматического театра наглядно свидетельствуют о драматических событиях, произошедших в Агдаме начиная с середины 1993-го года.

Драматический театр Агдама

Театр в Агдаме был создан в 1902 году и начал свою деятельность пьесами М.Ф.Ахундова "Везирь Ленкоранского ханства" и А. Агвердиева "Разоренное гнездо". В1968 году по приказом Кабинета министров театр был переименован в Агдамский Государственный Драматический Театр имени Абдуррагимбека Агвердиева.

Добираемся до центральной части города-призрака. Шакир Габилович выглядит несколько растерянным при виде руин, камней, от административных зданий остались лишь голые стены, чаще – обрушившиеся стены. Тем не менее глядя на ныне поросшие бурьяном кирпичи, с энтузиазмом в голосе пытается оживить в своей памяти здания, напоминающие о тех безмятежных днях агдамцев:

"Мурад, вот тут был известный во всем постсоветском пространстве Музей хлеба. Вот там был универмаг, а тут пассаж. Купить можно было все, что заблагорассудится. Хоть легально, хоть из-под полы. Нигде на территории советского Азербайджана невозможно было найти такого базара. Съезжались сюда со всего Кавказа. Это место называли "Бомбеем", говорит размахивая руками то в одну, то в другую сторону. За прошедшие 27 лет Агдам, некогда принимавший деятелей искусства и спортсменов со всего региона, превратился в город-призрак.

Музей хлеба

В Агдаме был расположен известный на весь бывший Союз единственный Музей хлеба, который был создан в 1983 году. Здесь имелись экспонаты, относящиеся к античности и средневековью. Среди экспонатов, собранных в Агдамском Музее хлеба, имелись окаменелые образцы древних зерен, редкие виды зерновых культур, многочисленные ценные книги, рукописи и другие материалы по развитию хлебопашества, древние сельскохозяйственные орудия: соха, простой и зубчатый серп, каток для измельчения зерен, ручная мельница и др. Самыми древними экспонатами музея были окаменелые зерна пшеницы, относящиеся к VII тысячелетию до нашей эры. Снаряд, сброшенный армянами 12 августа 1992 года, положил конец деятельности Агдамского Музея хлеба, 1 500 экспонатов музея были уничтожены огнем. Также был разрушен известный Агдамский чайный дом и единственный стадион в Агдаме "Имарат", где играл ныне известный на международной арене футбольный клуб "Карабах".

Приближаемся к улице, где некогда стоял дом Шакира Габиловича, но возвращаемся с полпути – невозможно предугадать, где на какую мину наступишь. Несмотря на то, что прошло уже 4 месяца с момента подписания соглашения о прекращении огня, армянская сторона не выдает карты разминированных территорий. Такой вот коварный враг пришелся на учесть азербайджанскому народу – растащив все до крупинки, позади себя оставили смертоносные капканы…

Улица где в до 1993 года кипела жизнь

Британский журналист, автор исследований по современному Закавказью Том де Ваал в своей книге "Чёрный сад" пишет: "После того, как в 1993 году армяне захватили Агдам, они постепенно, улицу за улицей, дом за домом, разнесли город по кирпичику. Полуразрушенные дома заросли чертополохом и куманикой".

Увиденное в сердце Агдама казалось апогеем всего того варварства, учиненного оккупантами. Но нет. В "Хиросиме" Кавказа нас ждало еще более ужасающее зрелище, до которой не опустились бы и варвары. Не увидев ничего уцелевшего в городе, двинулись к окраине Агдама, чтобы под конец визита хотя бы помолиться у могил родственников и близких моих коллег-агдамцев. От увиденного наворачивались слезы на глаза уже не только у агдамцев, но и у всех нас... Могилы перерыты, надгробные плиты разрушены… Стою шокированный возле пустых ям, пытаясь найти объяснение – может это выкопали для своих погибших, может какой-то снаряд упал… "Скорее искали золотые зубы у усопших", - предположил кто-то. После этого комментария перед глазами предстала отчетливая картина о реальной деятельности армян на оккупированных азербайджанских землях за все эти 27 лет. Армяне, утащив все возможное и невозможное из Агдама (ведь многие жители города покинули свои дома не взяв ничего, потому, были уверены, что вернутся сюда очень скоро), превратив город в руины, по которым невозможно узнать прежний его облик, не оставили даже возможности плакать над могилами родных…

Сегодня в Азербайджане отмечают последний вторник перед Новруз байрамы - "Торпаг чершенбеси" ("Вторник земли"). Отмечая "Торпаг чершенбеси", наши предки отдавали дань уважения матери-земле, ее богатствам и щедротам. Этот день насыщен различными обрядами, которые символизируют благополучие в наступающем новом году, освобождение от невзгод и неприятностей. Раньше в селах каждая семья на крыше своего дома зажигала факелы, по количеству членов семьи. Агдамская земля, кстати, одна из самых плодородных на территории страны, 27 лет оставалась в плену жестоких разрушителей, где не зажигались костры, не проводились народные гуляния во время праздников. Но, как говорит президент Ильхам Алиев, "мы восстановим Карабах и сделаем его одним из развитых регионов мира". И Агдам еще встретит нас со всей своей гостеприимностью! Эта была та уверенность, с которой мы покинули родной город Шакира Габиловича.