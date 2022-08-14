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Очередной акт вандализма армян на территории Азербайджана - ВИДЕО

Очередной акт вандализма армян на территории Азербайджана - ВИДЕО В социальных сетях, в том числе в Facebook и Telegram-каналах, опубликованы новые фото и видео, доказывающие акты вандализма армян на территории Азербайджана.
Карабах
14 августа 2022 г. 17:52
Очередной акт вандализма армян на территории Азербайджана - ВИДЕО

В социальных сетях, в том числе в Facebook и Telegram-каналах, опубликованы новые фото и видео, доказывающие акты вандализма армян на территории Азербайджана.

Как передает Report, на кадрах видно, как гражданин Армении, незаконно проживающий в одном из сел Лачинского района, поджигает свой дом.

Свой поступок он обосновал возвращением села под контроль Азербайджана и сказал, что сделал это для того, чтобы дом не остался азербайджанцам.

Напомним, что подобные действия армян, поселившихся на территории Азербайджана, уже стали обычным явлением. В ходе 44-дневной Отечественной войны они повредили многие объекты на освобожденных территориях, в том числе когда они покидали Кяльбаджарский район.

Отметим, что Азербайджан завершил строительство своей части альтернативной новой дороги Лачинского коридора, как того требует п. 6 заявления от 10 ноября. Армения пыталась затянуть время. Официальный Баку дал Еревану срок для освобождения Лачинского коридора (город Лачин, села Забух и Сус) до 25 августа.

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Версия на английском языке ФотоAnother act of barbarism by Armenians leaving Lachin - they burn houses
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçını tərk edən ermənilərdən növbəti barbarlıq - evləri yandırırlar - VİDEO

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