Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии

"Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы ведут в настоящее время интенсивную работу"

Под контролем руководства Генеральной прокуратуры и военной прокуратуры Азербайджана осуществляются интенсивные оперативно-следственные действия по обнаружению пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил страны, установлению их личности и передаче родным.

Об этом Report сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Поисковыми группами, состоящими из военнослужащих Вооруженных сил, с участием сотрудников органов военной прокуратуры и Службы госбезопасности проводится систематическая работа по поиску пропавших военнослужащих.

"В дополнение к ранее предоставленной информации, сообщаем, что в результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками СГБ, было обнаружено тело еще одного военнослужащего - военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы Ибрагимова Тебриза Исмаил оглу 1992 г.р., его личность была установлена, приняты меры для передачи соответствующим структурам.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы ведут в настоящее время интенсивную работу", - сообщили в пресс-службе.