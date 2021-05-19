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Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии

Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии "Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы ведут в настоящее время интенсивную работу"
Карабах
19 мая 2021 г. 11:14
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
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Под контролем руководства Генеральной прокуратуры и военной прокуратуры Азербайджана осуществляются интенсивные оперативно-следственные действия по обнаружению пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил страны, установлению их личности и передаче родным.

Об этом Report сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Поисковыми группами, состоящими из военнослужащих Вооруженных сил, с участием сотрудников органов военной прокуратуры и Службы госбезопасности проводится систематическая работа по поиску пропавших военнослужащих.

"В дополнение к ранее предоставленной информации, сообщаем, что в результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками СГБ, было обнаружено тело еще одного военнослужащего - военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы Ибрагимова Тебриза Исмаил оглу 1992 г.р., его личность была установлена, приняты меры для передачи соответствующим структурам.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы ведут в настоящее время интенсивную работу", - сообщили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun itkin düşən daha bir hərbçisinin nəşi tapılıb - FOTO

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