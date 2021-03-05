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Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления

Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления Фонд YAŞAT будет контролировать лечение всех гази
Карабах
5 марта 2021 г. 11:12
Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
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Четверо ветеранов (гази), получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и направленных Фондом YAŞAT в Турцию на лечение, вернулись в Азербайджан после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Гази Мехтиханов Мухаммед Бироглан оглу, Абдуллаев Хаял Яшар оглу, Эминов Агиль Вахид оглу, Азмамедов Шахрияр Шахмамед оглу успешно завершили лечение в Турции. Фонд обеспечит их лекарственными препаратами, предусмотренными для дальнейшего лечения.

В настоящее время в Турции продолжается обследование, лечение и реабилитация еще 20 гази, направленных в эту страну по заключению азербайджанских врачей.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение всех гази до полного завершения.

Для обращения в Фонд YAŞAT или ознакомления с работой Фонда сдан в пользование портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда можно пройти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также открыт "колл-центр" Фонда – 8110.

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Версия на английском языке ФотоFour veterans sent by YASHAT to Turkey return to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото“YAŞAT”ın Türkiyəyə göndərdiyi 4 qazi sağalaraq Azərbaycana qayıdıb

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