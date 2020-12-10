На Параде победы демонстрируется часть захваченных у врага военных трофеев

На параде демонстрируется часть военных трофеев, захваченных у врага

В Баку на площади Азадлыг продолжается парад Победы.

Как передает Report, на параде демонстрируется часть военных трофеев, захваченных у разгромленного Азербайджанской армией врага.

Ниже приводится уничтоженная и захваченная в качестве трофеев вражеская техника:

Противотанковые средства – 53 единицы, "Смерч" - 4 единицы, "Град" - 97 единиц, "Ураган" - 2 единицы, РСЗО – 1 единица, огнемет ТОС - 1, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "С-300" - 7 пусковых установок, 7 пусковых установок, 1 радиолокатор "С-300" и 2 станции обнаружения "С-300". Радиолокационная станция "Оборона" - 1 единица, ЗРК "ТОР" - 5 единиц, ЗРК "Оса" - 40 единиц, ЗРК "КУБ" - 4 единицы, ЗРК "КРУГ" - 1 единица, ЗРК "Застава" - 14 единиц, ЗРК "С-125" - 2 единицы, беспилотные летательные аппараты – 22 единицы, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Эльбрус" - 2 единицы, баллистическая ракета – 1 единица, ракетный комплекс "Точка-У" - 1 единица, средства радиоэлектронной борьбы – 5 единиц, командно-штабная машина "Р-142" - 2 единицы, радиолокационная станция "Небо-М" - 1 единица, различные радиолокационные станции – 7 единиц, система радиоэлектронной борьбы "Репеллент" - 4 единицы.

Уничтоженная и взятая в качестве трофея техника врага:

Самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика» – 28 уничтожены, 5 взяты в качестве трофея. Пушки различного калибра – 315 уничтожены, 37 взяты в качестве военного трофея. Минометы – 63 уничтожены, 62 взяты в качестве трофея. Спецавтомобили – 10 уничтожены, 93 взяты в качестве трофея. Гранатометы – 178 взяты в качестве трофея. Тракторы – 10, зенитные установки "Шилка" – 5 взяты в качестве трофея. Стрелковое оружие – 1380 единиц стрелкового оружия взяты в качестве трофея. Разрушены 7 командных пунктов, 11 складов боеприпасов. Танки – 287 уничтожены, 79 взяты в качестве трофея, всего 366 танков. Список продолжается. Боевые машины пехоты – 69 уничтожены, 47 взяты в качестве трофея. Самолеты Су-25 – 5 уничтожены. Грузовые автомобили – 252 уничтожены, 270 взяты в качестве военного трофея.