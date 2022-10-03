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Минуло два года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Минуло два года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации 13:03
Карабах
3 октября 2022 г. 00:00
Минуло два года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Сегодня исполняется два года со дня освобождения от оккупации армянскими вооруженными силами сел Суговушан и Талыш Тертерского района Азербайджана.

Как сообщает Report, 3 октября 2020 года Азербайджанская армия очистила оба села от армянских оккупантов.

В тот день в Суговушане и Талыше был поднят трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

В 1992 году Агдеринский район был упразднен, а его территория разделена между соседними Агдамским, Тертерским и Кяльбаджарским районами. Село с древним названием Суговушан, которое в годы советской власти называлось Мадагиз, является одним из населенных пунктов, включенных в состав Тертерского района.

Впервые Суговушан был освобожден от оккупации Азербайджанской армией в 1991-1992 годах. Однако в апреле 1994 года село было вновь оккупировано Арменией.

На территории села расположено Суговушанское водохранилище и гидроэлектростанция "Суговушан-1". Армяне после оккупации Суговушана создали здесь воинские части. Воинская часть № 49971 считалась одной из лучших в армянской армии в Карабахе. Кроме того, воинская часть № 33651, которую армянская армия обозначила как "6-й оборонительный район", также занимала позиции в Суговушане.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 3 октября 2020 года объявил об освобождении Суговушана от армянской оккупации. Затем Верховный главнокомандующий поздравил генерал-майора Хикмета Гасанова, который в тот период командовал 1-м армейским корпусом, с освобождением Суговушана от оккупации.

Битва за освобождение Суговушана считается одним из важнейших сражений Азербайджанской армии на северо-восточном участке фронта во время Второй Карабахской войны. В ходе боев на Суговушан-Агдеринском направлении были уничтожены 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении, а 3 танка взяты в качестве трофеев.

В результате артиллерийских ударов наших войск по полосе обороны 5-го горно-стрелкового полка ВС Армении в Агдеринском направлении были уничтожены 4 боевые машины этого полка, который понес большие потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений полка оставил боевые позиции и бежал с поля боя.

С освобождением Суговушана от врага была восстановлена подача воды из Суговушанского водохранилища в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы, все эти годы страдавшие от нехватки воды.

По законодательной инициативе президента Ильхама Алиева в Милли Меджлис был направлен законопроект "О переименовании села Мадагиз Тертерского района Азербайджана в Суговушан". Законопроект обсужден и принят на пленарном заседании парламента 6 октября 2020 года.

После этого президент Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Мадагиз Тертерского района в село Суговушан. Согласно документу, село Мадагиз, находящееся в составе административного территориального округа села Чайлы Тертерского района было переименовано в село Суговушан.

3 октября прошлого года Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в поселке Суговушан и селе Талыш Тертерского района.

В тот же день в Тертере с участием Президента состоялось открытие после реконструкции малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2".

Уже с января текущего года восстановлено водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш Тертерского района.

20 марта этого года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева разожгли праздничный костер в поселке Суговушан Тертерского района. Затем глава государства поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

В тот же день Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент новой мечети в поселке Суговушан Тертерского района.

Затем в поселке Суговушан состоялось открытие №-ской воинской части министерства обороны. В церемонии открытия приняли участие Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента в поселке Суговушан туристического комплекса.

В прошлом году в Суговушане состоялось официальное открытие первых учебно-тренировочных сборов по гребле, организованных Федерацией каноэ и гребли Азербайджана. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия. Этот визит Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в поселок Суговушан ознаменовался организацией первого спортивного мероприятия на освобожденных территориях.

Соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Суговушана".

Вместе с селами Суговушан и Талыш 3 октября от армянской оккупации были освобождены села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей, Гуйджаг Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке Suqovuşanın erməni işğalından azad edilməsindən iki il ötür
Версия на английском языке Two years pass since liberation of Sugovushan from Armenian occupation

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