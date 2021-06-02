Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Министерство обороны обнародовало новый список военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ставших шехидами в Отечественной войне.

Министерство обороны обнародовало новый список военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ставших шехидами в Отечественной войне.

Как сообщает Report, министерство представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 900 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 2 июня, а также 14 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

"Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Склоняем голову перед их светлой памятью!", - заявили в Минобороны.