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Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Министерство обороны обнародовало новый список военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ставших шехидами в Отечественной войне.
Карабах
2 июня 2021 г. 16:55
Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
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Министерство обороны обнародовало новый список военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ставших шехидами в Отечественной войне.

Как сообщает Report, министерство представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 900 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 2 июня, а также 14 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

"Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Склоняем голову перед их светлой памятью!", - заявили в Минобороны.

Список военнослужащих, погибших в Отечественной войне

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçuların yeni siyahısı açıqlanıb

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