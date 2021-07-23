О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Азербайджана: Попытки Армении обострить ситуацию в регионе недопустимы

МИД Азербайджана: Попытки Армении обострить ситуацию в регионе недопустимы По данным Министерства обороны, 23 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. В рез
Карабах
23 июля 2021 г. 18:42
МИД Азербайджана: Попытки Армении обострить ситуацию в регионе недопустимы

По данным Министерства обороны, 23 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. В результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что провокации армянской стороны в последнее время, попытки обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций недопустимы, и Армения несет полную ответственность за развитие ситуации в подобном русле.

Азербайджан оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности в пределах своих международных границ, а также для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: Armenia's attempts to aggravate situation in region are unacceptable
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın bölgədəki vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdləri qəbuledilməzdir"

Самое важное

Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
23 июля 2021 г. 17:24
Послание президента армянам и их покровителям - КОММЕНТАРИЙ
Послание президента армянам и их покровителям - КОММЕНТАРИЙ
23 июля 2021 г. 17:01
Керим Велиев назначен начальником Генштаба ВС Азербайджана
Керим Велиев назначен начальником Генштаба ВС Азербайджана
23 июля 2021 г. 16:14
Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
23 июля 2021 г. 06:15
Президент Азербайджана: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?
Президент Азербайджана: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?
23 июля 2021 г. 06:09
Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
23 июля 2021 г. 05:39
Президент Ильхам Алиев посетил город Нафталан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил город Нафталан
22 июля 2021 г. 16:13
Зарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле
ФотоЗарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле
22 июля 2021 г. 14:51
Мексиканский журналист: Армения должна ответить за содеянное
ФотоМексиканский журналист: Армения должна ответить за содеянное
22 июля 2021 г. 14:14
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября
22 июля 2021 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi