МИД Азербайджана: Попытки Армении обострить ситуацию в регионе недопустимы

По данным Министерства обороны, 23 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. В рез

По данным Министерства обороны, 23 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. В результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что провокации армянской стороны в последнее время, попытки обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций недопустимы, и Армения несет полную ответственность за развитие ситуации в подобном русле.

Азербайджан оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности в пределах своих международных границ, а также для обеспечения мира и безопасности в регионе.