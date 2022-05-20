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Международный эксперт: Разминирование должно быть общим приоритетом

Международный эксперт: Разминирование должно быть общим приоритетом Разминирование освобожденных территорий Азербайджана должно быть общим приоритетом.
Карабах
20 мая 2022 г. 11:15
Международный эксперт: Разминирование должно быть общим приоритетом

Разминирование освобожденных территорий Азербайджана должно быть общим приоритетом.

Как сообщает Report, об этом заявил международный эксперт в области культуры и креативных индустрий Терри Санделл на международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” в Шуше.

"Самое сложное в данной ситуации это очистить эти территории от мин. Азербайджан и Армения имеют общую историю, и вопрос очистки мин должен быть общим приоритетом. Разминирование является самым важным шагом и процессом для создания безопасной жизни", - заявил Терри Сандел.

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Версия на английском языке Int’l expert: Demining should be common priority

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