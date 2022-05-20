Международный эксперт: Разминирование должно быть общим приоритетом

Разминирование освобожденных территорий Азербайджана должно быть общим приоритетом.

Разминирование освобожденных территорий Азербайджана должно быть общим приоритетом.

Как сообщает Report, об этом заявил международный эксперт в области культуры и креативных индустрий Терри Санделл на международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” в Шуше.

"Самое сложное в данной ситуации это очистить эти территории от мин. Азербайджан и Армения имеют общую историю, и вопрос очистки мин должен быть общим приоритетом. Разминирование является самым важным шагом и процессом для создания безопасной жизни", - заявил Терри Сандел.