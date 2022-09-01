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Коротченко: Мирное соглашение возможно только на основе пяти базовых принципов 

Коротченко: Мирное соглашение возможно только на основе пяти базовых принципов  Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией возможно только на основе пяти базовых, фундаментальных принципов, которые были выдвинуты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Карабах
1 сентября 2022 г. 14:10
Коротченко: Мирное соглашение возможно только на основе пяти базовых принципов 

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией возможно только на основе пяти базовых, фундаментальных принципов, которые были выдвинуты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт рассказал о весомости пяти политических принципов, выдвинутых президентом Азербайджана Ильхамом Алиев, и будущем Армении.

"Мы знаем, что Ильхам Гейдарович по образованию дипломат, поэтому юридические формулировки в соответствии с нормами международного права являются его сильной профессиональной стороной. Те принципы, которые он сформулировал, полностью поддерживаются Россией, и, самое главное, они фундаментально отвечают всем критериям международного права. Армения будет вынуждена подписать мирное соглашение на условиях, которые выдвинуты Алиевым, другого варианта не существует. Последовательная политика сочетания дипломатических и силовых мер принуждения Армении к признанию существующих реалий даст рано или поздно результат. Армения официально признает территориальную целостность Азербайджана, подпишет мирный договор, внесет изменения в свою конституцию, где откажется от территориальных притязаний на азербайджанские земли и станет на путь цивилизованного развития. А если Армения этого не сделает, то исторические и геополитические перспективы этой страны печальны, она может исчезнуть с политической карты мира", - заключил политолог.

Коротченко отметил, что Минская группа ОБСЕ восстановлена не будет, так как Россия и Азербайджан занимают одинаковую позицию. По его словам, эта посредническая группа была неэффективной и на протяжении 30 лет "занималась говорильней и дипломатическим туризмом".

Российский эксперт подчеркнул, что сторонам удастся прийти к политическому консенсусу, невзирая на стремление Еревана затянуть и забюрократизировать, а может и отложить процесс мирного урегулирования.

"Совершенно очевидно, что последовательная политика Алиева, а также азербайджанская дипломатия, основанная на тех соглашениях, которые были подписаны, а сейчас по вине армянской стороны с трудом реализуются, позволят рассчитывать на конечный успех. Альтернативы миру нет, а попытки Армении затянуть, либо сорвать его обречены на неудачу", - сказал Коротченко.

Он также подчеркнул, что процесс будет сложным, так как Азербайджан апеллирует к нормам международного права, а армянская сторона склонна к националистическим устремлениям.

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Версия на азербайджанском языке İqor Korotçenko: “Sülh müqaviləsi yalnız 5 baza prinsipinə əsaslanmalıdır”

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