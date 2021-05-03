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Коротченко: Армяне целенаправленно до основания разрушили Агдам

Коротченко: Армяне целенаправленно до основания разрушили Агдам "С точки зрения международного права - это дичайшее военное преступление армянского командования"
Карабах
3 мая 2021 г. 17:02
Коротченко: Армяне целенаправленно до основания разрушили Агдам
Игорь Коротченко
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"Мы были в Агдамском районе. Город разрушен до основания. И сделано это целенаправленно. Вокруг сплошные минные поля. Безусловно, с точки зрения международного права это дичайшее военное преступление армянского командования. Единственное уцелевшее здание - мечеть. А уцелело оно из-за того, что для армян это был военный объект. Это опять-таки противоречит всем существующим нормам, определяющим правила ведения войны". Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя свой визит в составе российской делегации в Агдамский район.

Эксперт также отметил, что помимо разрушенных городов Армения оставила сплошные минные поля: "Требования передачи планов минных полей на ранее оккупированных армянами территориях абсолютно справедливы и исходят из гуманитарных соображений. На ранее оккупированных землях сейчас прокладываются новые магистрали, создаётся транспортная инфраструктура, заложены новые аэропорты. Основная часть работы начата и находится в развитии".

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: "Ermənilər Ağdamı məqsədyönlü şəkildə yerlə-yeksan ediblər"
Версия на английском языке Korotchenko: "Armenians purposefully razed Aghdam to the ground"

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