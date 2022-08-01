Конец 30-летней тоске – первый VLOG из Лачына

Журналист Аяз Мирзоев - автор документального фильма "Божья коровка", повествующего о 19 азербайджанцах, находившихся в окружении 54 дня во время оккупации армянами Лачынского и Кяльбаджарского районов в 1993 году, подготовил первый VLOG.

Журналист Аяз Мирзоев - автор документального фильма "Божья коровка", повествующего о 19 азербайджанцах, находившихся в окружении 54 дня во время оккупации армянами Лачынского и Кяльбаджарского районов в 1993 году, подготовил первый VLOG.

Как сообщает Report, в видео журналист поделился впечатлениями от поездки в эти районы.

Во время съемки журналиста сопровождал редактор информационного агентства Report Имдад Ализаде, сын Али Алиева - одного из попавших тогда в окружение, позже написавшего книгу "54 дня в окружении", повествующую о тех событиях.

В представленном материале, снятом на личную камеру, поездка, кадры процесса съемок документального фильма, возвращение жителей лачынского села Огулдере в родные края, чарующая красота природы региона.

"Это пока что это VLOG. Впечатления, уместившиеся в компактный фильм. На очереди - фильм "Божья коровка", снимающийся при поддержке Global Media Group, который представим зрителям в скором времени", - сообщил журналист.

Видео можно посмотреть на Youtube-канале А.Мирзоева.