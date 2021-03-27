Итальянский журналист написал о новой политической игре Армении против Азербайджана

На итальянском аналитическом портале "Lo Spessore" опубликована статья итальянского журналиста-исследователя Доменико Летизиа под заголовком "Новая политическая игра Армении по очернению Азербайджана". Статья преследует цель разоблачить ложь армянской сто

На итальянском аналитическом портале "Lo Spessore" опубликована статья итальянского журналиста-исследователя Доменико Летизиа под заголовком "Новая политическая игра Армении по очернению Азербайджана". Статья преследует цель разоблачить ложь армянской стороны в связи с "часовней", незаконно построенной во время оккупации Джебраильского района, и донести до внимания итальянской общественности правду о данном вопросе.

Как передает Report, в статье отмечается, что Азербайджан известен во всем мире свободой вероисповедания и сохранением мечетей и памятников еврейской культуры, а также христианских церквей и религиозного наследия на всей территории страны, включая освобожденные от армянской оккупации территории:

"После завершения конфликта с Арменией Министерство культуры Азербайджана заявило, что Азербайджан, как мультикультурная и многоконфессиональная страна, является родиной представителей всех народов и религий, которые веками здесь мирно жили и трудились, государство проявляет должное внимание к защите, восстановлению и реконструкции культурного наследия. Христианская община Азербайджана представляет собой неотъемлемую, активную часть азербайджанского общества, памятники, места поклонения и церкви охраняются государством и регулярно восстанавливаются. Неслучайно Папа римский Франциск во время своего визита в Азербайджан в октябре 2016 года оценил Азербайджан как образцовую страну в мире по религиозной толерантности".

Автор подчеркивает, что сюжет, подготовленный корреспондентом BBC в одном из освобожденных от армянской оккупации районов – Джебраиле стал причиной распространения очередных лживых новостей о жемчужине Кавказа: "Корреспондент, ищущий на основании предоставленных Арменией географических координат "армянскую часовню", не нашел таковую и пришел к выводу, что религиозные здания на освобожденных территориях разрушены Азербайджаном. Журналист BBC расценил это здание как часть "армянского религиозного наследия" на территории и попытался придать конфликту религиозный оттенок. Напомним, что в оккупированном Арменией с 1993 года по октябрь 2020 года Джебраильском районе Азербайджана до оккупации проживали только азербайджанцы, что подтверждено резолюциями СБ ООН.

Эта позиционируемая как армянское наследие "часовня" была построена Арменией во время военной оккупации в 2017 году рядом с воинской частью для армянских солдат. Именно в октябре 2017 года армянская пресса писала об открытии этой "часовни" рядом с военной частью в Джебраильском районе, которую армяне именовали Мехакаван. Как отмечала армянская пресса того времени, названная часовня должна была стать символом того, что "земли никогда не будут возвращены Азербайджану".

Что касается утверждений в репортаже BBC о преднамеренном уничтожении этой "часовни", следует отметить, что осенью прошлого года во время 44-дневной войны шли ожесточенные бои за освобождение Джебраила и, поскольку, "часовня" расположена рядом с воинской частью, она могла быть разрушена в ходе боевых действий".

В статье отмечается, что начатая Арменией "геополитическая игра" не имеет ничего общего с защитой меньшинств и различных религиозных конфессий, а является неприкрытой политической игрой для очернения Азербайджана: "С одной стороны, это политический парадокс, реализуемый правительством для того, чтобы отвлечь внимание от существующего внутриполитического хаоса в Армении, который вызывает многочисленные протесты граждан. С другой стороны, за этой пропагандой против Азербайджана стоят те, кто пытается разжечь в армянском народе чувства ненависти и мести, развязать новую войну в регионе, что может привести не только к более тяжелым трагедиям для армянского народа, но и поставить под угрозу его существование.

В течение почти 30-летней оккупации азербайджанских земель Армения всеми силами, фальсифицируя данные, пыталась искоренить многовековое существование Азербайджана на оккупированных землях. Два азербайджанских города - Агдам и Физули - стали городами-призраками, города и наследие сравнены с землей.

К сожалению, эти вопросы не были на повестке дня мировых СМИ в годы оккупации. С другой стороны, каждый гражданин Италии и мир может понять, как Азербайджан охраняет армянское наследие, посетив армянскую церковь в центре Баку. Азербайджанское правительство сохранило армянскую церковь, восстановленную на государственные средства. Эту церковь могут посетить все туристы, посещающие Азербайджан. Этот пример не вызывает удивления в имеющем традицию толерантности и светскости Азербайджане, где мультикультурализм является госполитикой".