Ильхам Алиев: Так называемое "государство Арцах" пошло к черту

"И вновь мы на освобожденных землях. Мы едем из Физули в Ходжавендский район. Едем в освобожденный от оккупации Ходжавендский район. Снова становимся свидетелями разрушения всех населенных пунктов вдоль дороги. Все села, города полностью разрушены. К тому

"И вновь мы на освобожденных землях. Мы едем из Физули в Ходжавендский район. Едем в освобожденный от оккупации Ходжавендский район. Снова становимся свидетелями разрушения всех населенных пунктов вдоль дороги. Все села, города полностью разрушены. К тому же эти разрушения произошли после войны. В период войны – в период Первой Карабахской войны не было и не могло быть столько разрушений. Именно в период оккупации вероломный враг привел города в такое состояние".

Как сообщает Report, об этом 15 марта после закладки фундамента автомобильной дороги Физули-Гадрут в своем выступлении сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это - город Физули. Но от города не осталось никаких следов. Города нет, он разрушен. Его разрушили армяне. Во время оккупации они приезжали и сносили наши здания, уносили камни, крыши зданий, как воры, как грабители. Это - руины города Физули. Пусть сегодня иностранные круги, защищающие Армению, откроют глаза и посмотрят на их зверства. Кого они защищают?!

Ненавистный враг, тридцать лет оккупировавший наши земли, не оставил камня на камне. Посмотрите, в каком состоянии дороги. Эти дороги не видели асфальта тридцать лет. Вся их пропаганда лживая, вся история сфальсифированная. Они называли себя государством, так называемое "государство Арцах" пошло к черту. Если это было "государство", то почему ничего не построено? Потому что они знали, что это не их земля. Эта - земля азербайджанцев. Это - освобожденный от оккупации Ходжавендский район", - сказал глава государства.