Готовится новая стратегия по привлечению инвесторов на деоккупированные территории

"Наша цель на ближайшие пять лет – добиться развития экономики на освобожденных территориях. Для привлечения инвесторов эти территории, в первую очередь, должны быть привлекательными с экономической точки зрения".

"Наша цель на ближайшие пять лет – добиться развития экономики на освобожденных территориях. Для привлечения инвесторов эти территории, в первую очередь, должны быть привлекательными с экономической точки зрения".

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он отметил, что правительство Азербайджана готовит в связи с этим новую стратегию: "В Милли Меджлисе ведется серьезная работа по усовершенствованию законов, стимулированию инвесторов и подготовке законодательной базы для их приезда".