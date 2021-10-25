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Готовится новая стратегия по привлечению инвесторов на деоккупированные территории

Готовится новая стратегия по привлечению инвесторов на деоккупированные территории "Наша цель на ближайшие пять лет – добиться развития экономики на освобожденных территориях. Для привлечения инвесторов эти территории, в первую очередь, должны быть привлекательными с экономической точки зрения".
Карабах
25 октября 2021 г. 16:30
Готовится новая стратегия по привлечению инвесторов на деоккупированные территории
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"Наша цель на ближайшие пять лет – добиться развития экономики на освобожденных территориях. Для привлечения инвесторов эти территории, в первую очередь, должны быть привлекательными с экономической точки зрения".

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он отметил, что правительство Азербайджана готовит в связи с этим новую стратегию: "В Милли Меджлисе ведется серьезная работа по усовершенствованию законов, стимулированию инвесторов и подготовке законодательной базы для их приезда".

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Версия на английском языке Azerbaijan working on new strategy to attract investors to liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərə investorların cəlb olunması ilə bağlı yeni strategiya hazırlanır

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