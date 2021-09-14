Глава МИД Словакии: Важно выполнять все пункты трехстороннего заявления по Карабаху

"Каждое столкновение в конечном итоге связано со страданиями простых людей, которые естественно хотели жить в мире, и каждый конфликт, который был в итоге разрешен, будет происходить только в условиях установления мира"

"Важно воздерживаться от любых действий, которые могут привести к эскалации, и полностью выполнить все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на пресс-конференции в Ереване по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

И. Корчок также добавил, что Словакия как член Европейского союза продолжает поддерживать деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Мы приветствуем недавние шаги по укреплению мер доверия", - добавил он.

Глава МИД Словакии также отметил важность процесса разминирования освобожденных территорий: "Это ключевой момент, мы должны защищать жизни людей и предотвращать несчастные случаи".