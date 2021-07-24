Foreign Policy: Деятельность Минской группы ОБСЕ бессмысленна

"В течение 30 лет работа Минской группы ОБСЕ не принесла результатов. Недавняя победа Вооруженных сил Азербайджана и прекращение оккупации земель Арменией не оставляет ей ничего для дальнейшей деятельности. Теперь это мертвая структура".

"В течение 30 лет работа Минской группы ОБСЕ не принесла результатов. Недавняя победа Вооруженных сил Азербайджана и прекращение оккупации земель Арменией не оставляет ей ничего для дальнейшей деятельности. Теперь это мертвая структура".

Как передает Report, американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, посвященную 30-летней деятельности Минской группы в рамках урегулирования карабахского конфликта.

В статье говорится о том, что данная организация за эти годы не смогла решить поставленные перед ней задачи и буквально "потерпела фиаско". Армянская сторона отказалась от "Мадридских принципов", которые были предложены министрам иностранных дел Армении и Азербайджана на конференции ОБСЕ в Мадриде еще в ноябре 2007 года: "Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2020 году отказался от "Мадридских принципов", настаивая на том, что так называемая "Нагорно-Карабахская Республика" должна участвовать на переговорах как отдельная сторона. Это заявление представляет собой явный отказ не только от мадридских предложений, но и от деятельности Минской группы".

В статье подвергается критике Франция и ее деятельность как сопредседателя Минской группы: "Президент Эммануэль Макрон безвозвратно дискредитировал Францию ​​в качестве сопредседателя Минской группы, и выступал на стороне Армении в публичных заявлениях, тем самым нарушая дипломатический нейтралитет. Макрон заявлял: "Я говорю Армении и армянам, что Франция сыграет свою роль", - пишет издание.

По мнению издания, для того, чтобы Минская группа могла сыграть хоть какую-то роль в дальнейших обсуждениях, потребуются не только новые сопредседатели, но и новый формат ведения переговоров. "Но события развиваются и будут продолжать развиваться слишком быстро, и ОБСЕ сложно будет успевать за ними со своей громоздкой многосторонней дипломатией. Предложения по экономическому и политическому сотрудничеству в самом регионе, включая, предложение Турции о "шестисторонней платформе" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция), отражают реальность и жизненно важны, чем политические схемы, представленные странами, расположенными за тысячи миль от региона".

Издание также приводит слова посла США Ричарда Э. Хогланда: "Мы останавливались в пятизвездочных отелях, где нам обычно выделяли апартаменты на представительском этаже, которые давали нам доступ к частной столовой и полноценному бару без дополнительных затрат. Мы всегда искали лучшие рестораны в городах, в которых оказывались. Мы хорошо жили, пока показывали флаг ОБСЕ и напоминали Баку и Еревану о существовании Минской группы. Но, откровенно говоря, достигнуто очень и очень немногое".

Американский журнал считает, что единственный способ разрешить конфликт раз и навсегда - это мирный договор между Арменией и Азербайджаном. В дипломатической практике так заканчиваются войны. Также отмечено, что "население Азербайджана более чем в три раза превышает население Армении, а его валовой внутренний продукт более чем в четыре раза больше. Азербайджан установил дипломатическую автономию в качестве средней державы, в то время как на мировой арене Армения остается зависимой исключительно от России".