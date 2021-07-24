Foreign Policy: Деятельность Минской группы ОБСЕ бессмысленна

"В течение 30 лет работа Минской группы ОБСЕ не принесла результатов. Недавняя победа Вооруженных сил Азербайджана и прекращение оккупации земель Арменией не оставляет ей ничего для дальнейшей деятельности. Теперь это мертвая структура".
Как передает Report, американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, посвященную 30-летней деятельности Минской группы в рамках урегулирования карабахского конфликта.
В статье говорится о том, что данная организация за эти годы не смогла решить поставленные перед ней задачи и буквально "потерпела фиаско". Армянская сторона отказалась от "Мадридских принципов", которые были предложены министрам иностранных дел Армении и Азербайджана на конференции ОБСЕ в Мадриде еще в ноябре 2007 года: "Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2020 году отказался от "Мадридских принципов", настаивая на том, что так называемая "Нагорно-Карабахская Республика" должна участвовать на переговорах как отдельная сторона. Это заявление представляет собой явный отказ не только от мадридских предложений, но и от деятельности Минской группы".
В статье подвергается критике Франция и ее деятельность как сопредседателя Минской группы: "Президент Эммануэль Макрон безвозвратно дискредитировал Францию в качестве сопредседателя Минской группы, и выступал на стороне Армении в публичных заявлениях, тем самым нарушая дипломатический нейтралитет. Макрон заявлял: "Я говорю Армении и армянам, что Франция сыграет свою роль", - пишет издание.
По мнению издания, для того, чтобы Минская группа могла сыграть хоть какую-то роль в дальнейших обсуждениях, потребуются не только новые сопредседатели, но и новый формат ведения переговоров. "Но события развиваются и будут продолжать развиваться слишком быстро, и ОБСЕ сложно будет успевать за ними со своей громоздкой многосторонней дипломатией. Предложения по экономическому и политическому сотрудничеству в самом регионе, включая, предложение Турции о "шестисторонней платформе" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция), отражают реальность и жизненно важны, чем политические схемы, представленные странами, расположенными за тысячи миль от региона".
Издание также приводит слова посла США Ричарда Э. Хогланда: "Мы останавливались в пятизвездочных отелях, где нам обычно выделяли апартаменты на представительском этаже, которые давали нам доступ к частной столовой и полноценному бару без дополнительных затрат. Мы всегда искали лучшие рестораны в городах, в которых оказывались. Мы хорошо жили, пока показывали флаг ОБСЕ и напоминали Баку и Еревану о существовании Минской группы. Но, откровенно говоря, достигнуто очень и очень немногое".
Американский журнал считает, что единственный способ разрешить конфликт раз и навсегда - это мирный договор между Арменией и Азербайджаном. В дипломатической практике так заканчиваются войны. Также отмечено, что "население Азербайджана более чем в три раза превышает население Армении, а его валовой внутренний продукт более чем в четыре раза больше. Азербайджан установил дипломатическую автономию в качестве средней державы, в то время как на мировой арене Армения остается зависимой исключительно от России".