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Forbes: Азербайджан продемонстрировал, что нельзя недооценивать малые страны в современных войнах

Forbes: Азербайджан продемонстрировал, что нельзя недооценивать малые страны в современных войнах "В начале войны в Нагорном Карабахе 2020 года многие армянские солдаты, казалось, ожидали, что они будут вести войну, аналогичную той, которую они вели в 1994 году."
Карабах
26 марта 2021 г. 10:30
Forbes: Азербайджан продемонстрировал, что нельзя недооценивать малые страны в современных войнах

"В начале войны в Нагорном Карабахе 2020 года многие армянские солдаты, казалось, ожидали, что они будут вести войну, аналогичную той, которую они вели в 1994 году."

Как передает Report, статью о блестящей победе Азербайджана во Второй Карабахской войне опубликовал The Forbes.

Как отмечает издание, "армянские силы были полностью уничтожены азербайджанцами, которые достаточно подготовились к завтрашней войне, а не к повторению "вчерашней" войны".

Важное место в статье занимает роль современных беспилотников, которые обеспечили Азербайджану превосходство над вражескими силами. "Азербайджан использовал беспилотники "Harop" для разрушительного воздействия на средства ПВО Армении. Эта тактика и ее исполнение были гениальными в своей простоте. Баку преобразовал старинные советские бипланы Ан-2 в дистанционно управляемые ложные цели, которые поднялись в небо и заставили армянские С-300 активировать радары, что позволило азербайджанским "Харопам" обнаруживать и уничтожать эти важные цели с высокой точностью и с высокой эффективностью", - отмечает Forbes.

Издание также упомянуло, что во время конфликта президент Азербайджана Ильхам Алиев считал, что ТБ2 турецкого производства уничтожили армянскую военную технику на сумму 1 миллиард долларов США. Вероятно, это не было преувеличением, поскольку, по сообщениям, было уничтожено около 240 армянских танков.

"Может потребоваться несколько лет ретроспективного анализа, чтобы окончательно определить, что Азербайджан, возможно, был одним из первых, кто продемонстрировал, как в 21 веке малые страны могут все чаще развертывать такие передовые системы вооружений, чтобы решительно преобладать над другими равными или даже над более сильными противниками... Как бы то ни было, в конечном итоге все больше кажется, что в прошлом году Азербайджан наглядно продемонстрировал, что нельзя недооценивать малые страны в современных войнах", - отмечается в издании.

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