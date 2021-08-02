Фонд возрождения Карабаха призвал граждан внести пожертвования на восстановление экологии Карабаха

Фонд возрождения Карабаха призвал граждан внести пожертвования в целях восстановления экологии Карабаха.

Фонд возрождения Карабаха призвал граждан внести пожертвования в целях восстановления экологии Карабаха.

Как сообщает Report, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев отметил, что теперь у каждого гражданина есть возможность внести свою лепту в процесс восстановления экологии Карабаха.

"Для этого достаточно сделать пожертвование в Фонд возрождения Карабаха. Наш фонд вплотную сотрудничает с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и будет активно содействовать восстановлению нарушенного экологического баланса в родном Карабахе.

Вы можете стать частью этого важного процесса. Пожертвование можно внести, пройдя по ссылке https://qdf.gov.az/iane-et/

Об ущербе, нанесенном экологии Карабаха армянскими оккупантами, можно ознакомиться по следующим ссылкам (на трех языках):

AZ: https://story.karabakh.center/az/qarabagda-ekosid

RUS: https://story.karabakh.center/ru/ekotsid-v-karabakhe

ENG: https://story.karabakh.center/en/ecocide-in-karabakh”, - отметил Р.Гаджиев.