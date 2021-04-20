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Еще два ветерана Отечественной войны вернулись после лечения в Турции

Еще два ветерана Отечественной войны вернулись после лечения в Турции Еще 44 ветерана продолжают обследование, лечение и реабилитацию в Турции
Карабах
20 апреля 2021 г. 10:02
Еще два ветерана Отечественной войны вернулись после лечения в Турции
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Двое ветеранов (гази), получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и направленных Фондом YAŞAT в Турцию на лечение, выздоровели и вернулись на родину.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Лечение в Турции ветеранов Гусейнова Камиля Дурсунали оглу и Алиева Рамина Ширбагыр оглу успешно завершено. Фонд также обеспечит их лекарственными препаратами, предусмотренными для дальнейшего лечения.

В настоящее время еще 44 ветерана продолжают обследование, лечение и реабилитацию в Турции.

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Версия на английском языке ФотоTwo war veterans return home upon recovery
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəyə göndərilən 2 qazi sağalaraq Vətənə geri dönüb

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