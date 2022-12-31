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Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын в День солидарности азербайджанцев мира

Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын в День солидарности азербайджанцев мира В День солидарности азербайджанцев мира в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Лачын.
Карабах
31 декабря 2022 г. 16:41
Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын в День солидарности азербайджанцев мира

В День солидарности азербайджанцев мира в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Лачын.

В беседе с находящимся на месте событий сотрудником Report экоактивисты передали всем азербайджанцам поздравления с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Они отметили, что будут продолжать акцию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Участники акции в очередной раз заявили, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 20 дней.

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Версия на английском языке ФотоProtest on Khankandi-Lachin road continues on Day of Solidarity of World Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günündə ekofəalların aksiyası davam edir

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