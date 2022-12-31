Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын в День солидарности азербайджанцев мира

В День солидарности азербайджанцев мира в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Лачын.

В День солидарности азербайджанцев мира в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Лачын.

В беседе с находящимся на месте событий сотрудником Report экоактивисты передали всем азербайджанцам поздравления с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Они отметили, что будут продолжать акцию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Участники акции в очередной раз заявили, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 20 дней.