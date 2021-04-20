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До сих пор опознаны тела 2 889 шехидов

До сих пор опознаны тела 2 889 шехидов Тела 1 481 из них были идентифицированы исключительно следственным путем
Карабах
20 апреля 2021 г. 17:44
До сих пор опознаны тела 2 889 шехидов
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С первого дня Отечественной войны органами Военной прокуратуры Азербайджана были созданы центры с целью обследования тел наших военнослужащих, погибших в боях в Физулинском районе, Бейлагане, Барде, Евлахе и Гяндже, отправки останков родным для подготовки и захоронения в соответствии с религиозными традициями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры страны.

Было отмечено, что до сих пор были обследованы и идентифицированы тела 2 889 шехидов.

Тела 1 481 из них были идентифицированы исключительно следственным путем (379 - с помощью анализа ДНК и проведения соответствующих экспертиз, 1 022 - с помощью отпечатков пальцев) и переданы родственникам.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək 2 889 şəhidin meyiti müayinə edilərək şəxsiyyəti müəyyən olunub

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