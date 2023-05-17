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Глава МИД: Мины на территории Азербайджана продолжают ежедневно уносить жизни людей

Глава МИД: Мины на территории Азербайджана продолжают ежедневно уносить жизни людей Массовое загрязнение территории Азербайджана наземными минами, сопровождаемое продолжающимся отказом Армении предоставить точные карты минных полей, является серьезной гуманитарной угрозой и продолжает уносить жизни людей почти ежедневно.
Карабах
17 мая 2023 г. 15:53
Глава МИД: Мины на территории Азербайджана продолжают ежедневно уносить жизни людей
Джейхун Байрамов

Массовое загрязнение территории Азербайджана наземными минами, сопровождаемое продолжающимся отказом Армении предоставить точные карты минных полей, является серьезной гуманитарной угрозой и продолжает уносить жизни людей почти ежедневно.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

"Азербайджан предложил Армении программу постконфликтной нормализации. Обе стороны ведут переговоры по тексту двустороннего соглашения, которое сформирует рамки межгосударственных отношений, основанных на взаимном признании и уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ друг друга. Несмотря на серию переговоров, проведенных за последние месяцы, прогресс по-прежнему не соответствует нашим ожиданиям. Азербайджан ценит вклад международного сообщества в процесс нормализации и в этом контексте высоко оценивает усилия, предпринимаемые в рамках Совета Европы по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном", - заявил глава МИД.

Байрамов отметил, что Азербайджан в настоящее время осуществляет широкомасштабные работы по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции освобожденных территорий.

По словам министра, эти "меры направлены на обеспечение прав сотен тысяч азербайджанцев на то, чтобы в конечном итоге реализовать свое право на безопасное и достойное возвращение в свои дома".

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