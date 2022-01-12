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Армянская сторона признала гибель еще одного военнослужащего

Армянская сторона признала гибель еще одного военнослужащего Еще один армянский военнослужащий умер во время совершения провокации в Кяльбаджарском направлении на границе с Азербайджаном.
Карабах
12 января 2022 г. 09:35
Армянская сторона признала гибель еще одного военнослужащего
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Министерство обороны Армении распространило информацию о смерти еще одного армянского военнослужащего при совершении провокации в Кяльбаджарском направлении на границе с Азербайджаном, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Обнаружено тело военнослужащего вооруженных сил Армении, рядового Ваага Бабаяна 2003 года рождения со смертельным огнестрельным ранением", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, армянская сторона официально признала смерть троих военнослужащих при совершении провокации 11 января.

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.

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Версия на английском языке Armenia admits death of one more serviceman
Версия на азербайджанском языке Ermənistan daha 1 hərbçisinin öldüyünü etiraf edib

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