Армянская сторона признала гибель еще одного военнослужащего

Еще один армянский военнослужащий умер во время совершения провокации в Кяльбаджарском направлении на границе с Азербайджаном.

Министерство обороны Армении распространило информацию о смерти еще одного армянского военнослужащего при совершении провокации в Кяльбаджарском направлении на границе с Азербайджаном, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Обнаружено тело военнослужащего вооруженных сил Армении, рядового Ваага Бабаяна 2003 года рождения со смертельным огнестрельным ранением", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, армянская сторона официально признала смерть троих военнослужащих при совершении провокации 11 января.

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.