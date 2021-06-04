Армяне несколько раз поджигали Джума-мечеть в Агдаме

“В период оккупации Джума-мечеть в Агдаме использовалась военнослужащими армянской армии как наблюдательный пункт. Поэтому они не разрушили эту мечеть".

“В период оккупации Джума-мечеть в Агдаме использовалась военнослужащими армянской армии как наблюдательный пункт. Поэтому они не разрушили эту мечеть".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли.

“Но, к сожалению, внутри мечети содержались животные. Кроме того, есть упоминания о фактах поджога мечети несколько раз. Минареты мечети повреждены. Мы уже здесь и обсуждаем с вами восстановление, реконструкцию этого памятника”, - сказал начальник службы.