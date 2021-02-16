Арье Гут: Политика современной Армении - это бомба замедленного действия

"Фашизм и неонацизм долгое время были государственной идеологией Армении".

"Фашизм и неонацизм долгое время были государственной идеологией Армении".

Об этом, комментируя Report сообщения СМИ о том, что Мемориал Холокоста "Жить и не забывать" в столице Армении - Ереване подвергся вандализму и осквернению со стороны армянских антисемитов, заявил Арье Гут, возглавляющий израильское представительство Бакинского международного центра мультикультурализма и Дом Азербайджана в Израиле.

Он добавил, что это не первый раз, когда Мемориал Холокоста в Ереване подвергся вандализму.

"Популяризация фашизма, антисемитизма и неонацизма стала неотъемлемой частью государственной политики Армении. Что еще более возмутительно, так это то, что фашистская идеология под названием "нждеизм" включена в учебные программы учебных заведений Армении, и на этих "ценностях" воспитываются поколения", - отметил израильский эксперт.

Кроме того, Арье Гут подчеркнул, что пять лет назад Армения также установила памятник в честь нацистского пособника Гарегина Нжде: "Суверенный народ имеет конечно право увековечить память любого, кого пожелает. Однако мы не должны молчать, когда нацист, совершивший преступления во время Холокоста, становится почитаемым и уважаемым героем некоторых народов. Еврейский народ никогда не забудет акты жестокости, совершенные 20 000 армянских легионеров во главе с Нжде во время Второй мировой войны против евреев. Целью Армянского легиона, возглавляемого Нжде, было совершение набегов на дома и уничтожение евреев, а также других лиц, "неугодных" нацистской армии", - добавил Арье Гут.

Благодаря "деятельности" фашистского армянского легиона города Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь и Феодосия, а также другие районы Западного Крыма были полностью очищены от евреев. "Поэтому от нас требуется не быть равнодушными и безразличными к тому, как современная Армения возводит в ранг национальных героев явно фашистских и антисемитских деятелей", - отметил он.

"Увековечение памяти армянского фашиста и антисемита - позор и оскорбление памяти о Холокосте. Мой дед потерял всех членов своей семьи из-за нацистов в Украине. Он выжил только потому, что ушел сражаться в рядах Советской армии против кровавых нацистов. Из-за этого его не было рядом, чтобы защитить свою семью. Этот армянский вандализм вызывает у меня невыносимые душевные страдания", - добавил Арье Гут.

Арье Гут считает, что никто не забыл, как Ереванский дом писателей организовал презентацию книги "Национальная система" Романа Епископосяна на русском и армянском языках. В этой книге турки изображаются как "нация-убийца", а евреи - как "нация-разрушитель". В главе о "Величайшей фальсификации двадцатого века" автор заявляет, что "Холокост - это миф".

Раввин Исраэль Барук написал в книге "Ходжалы: Преступление против человечества": "После выживания, перед лицом попыток пересмотреть и отрицать самую ужасную трагедию в истории человечества, еврейские общины во всем мире знают, что наша жизнь зависит от призыва "Никогда больше - Быть верным сейчас больше, чем когда-либо прежде".

По словам Гута, мы переживаем пережитки Холокоста и переживаем день, когда мир действительно предотвратит геноцид до того, как он произойдет.

Он напомнил, что в докладе об антисемитизме Министерства по делам диаспоры Израиля за 2020 год не упоминается ни одного антисемитского инцидента, произошедшего в Азербайджане за последний год, хотя пандемия усилила антисемитизм в странах по всему миру. Напротив, после победы во Второй Карабахской войне азербайджанцы гордо размахивали израильскими флагами над своей страной. Ни один другой мусульманский народ не размахивал израильскими флагами так часто, как азербайджанцы.

В заключении Арье Гут заявил: "Политика современной Армении - это бомба замедленного действия: молодые люди, выросшие на такой идеологии, будут продолжать жить согласно лозунгам фашизма и неонацизма. Государственная политика Армении демонстрирует крайнее неуважение к миллионам людей, погибших в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны, оскорбляя своих родственников и выживших ветеранов, особенно граждан бывшего СССР, которые боролись с мужеством и исключительной храбростью, чтобы победить фашизм. Сегодня это факт, что Государству Израиль совсем не нужны партнеры или союзники, такие как Республика Армения".