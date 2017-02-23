Одна из стран не примет участие в Исламиаде из-за санкции

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Кувейта не будет участвовать в Играх исламской солидарности "Баку - 2017".

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

По ее словам, причина связана с примененной Международным олимпийским комитетом (IOC) санкцией в отношении Кувейта: "IOC отстранил Олимпийский комитет Кувейта от участия во всех международных соревнованиях. Из-за реализации Национальным олимпийским комитетом Азербайджана и спортивными структурами спортивных мероприятий в рамках требований IOC, приезд кувейтских спортсменов в Азербайджан невозможен. То есть, информация о том, что Азербайджан взял на себя финансовые расходы Кувейта на Играх исламской солидарности также не соответствует действительности. Даже при желании, Кувейт не может принять участие в играх".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12 – 22 мая. Пока утверждено участие на играх 54 из 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Неучастие Кувейта означает, что в Исламиаде смогут участвовать максимум 56 стран.