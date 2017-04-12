ГМС проводит мероприятия для организации Исламиады и "Формулы-1" на высоком уровне

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Задачи, поставленные перед Государственной миграционной службой в связи с IV Играми исламской солидарности и соревнованиями Гран-при Азербайджана "Формулы-1", выполняются своевременно и на высоком уровне.

Как сообщили Report из службы, 2 марта текущего года президент Ильхам Алиев подписал распоряжения "О некоторых мерах в связи с организацией и проведением IV Игр исламской солидарности" и "Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые приедут в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Согласно распоряжению "О некоторых мерах в связи с организацией и проведением IV Игр исламской солидарности", прошедшие в соответствующем порядке аккредитацию иностранцы и лица без гражданства с 1-го апреля по 1-ое июля смогут приезжать и уезжать из Азербайджана без визы, на основе аккредитационной карты, паспорта и других документов для пересечения границы.

Приезжающие в Азербайджан в связи с соревнованиями "Формула-1" иностранцы и лица без гражданства, предъявившие карту, подтверждающую прохождение аккредитации в соответствии с правилами организаторов "Фомулы-1" - Международной автомобильной федерации и компании Formula One Management Limited, могут получить визу в международном аэропорту Азербайджана с 15 мая по 15 июля 2017 года.

Для проведения соревнований на высоком уровне ГМС также успешно выполняет другие соответствующие работы, касающиеся полномочий структуры.