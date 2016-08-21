Азербайджанский тхэквондист Радик Исаев завоевал золото Олимпиады в весе свыше 80 кг

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский тхэквондист Радик Исаев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории свыше 80 кг.

Как передает Report, в финале спортсмен победил Иссуфу Абдулразака из Нигера со счетом 6:2.

Бронзовыми призерами стали Майкон Андраде из Бразилии и Чха Дон Мин из Южной Кореи.

Исаев является чемпионом мира 2015 года (до 87 кг), чемпионом Европы 2014 года (до 87 кг) и Европейских игр 2015 года (свыше 80 кг).