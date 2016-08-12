Cамый титулованный спортсмен в истории Олимпиады завершит карьеру после Рио-2016

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр американский пловец Майкл Фелпс завершит карьеру после Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом спортсмен сообщил журналистам на пресс-конференции.

"Это была фантастическая неделя, удивительный способ закончить свою карьеру, - сказал Фелпс. - Сегодня была моя последняя гонка на 200 м. Странно думать, что 20 лет назад я научился плавать и перестану соревноваться в ближайшие 48 часов. Это безумие думать о некоторых из этих вещей, но в то же время это очень хорошо, потому что я всегда мог делать то, что хотел".

Фелпс принимал участие в пяти Олимпиадах. Всего на его счету 26 медалей (22 золотых, по две серебряных и бронзовых), завоеванные на Играх 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

В шестой соревновательный день Игр в Рио-де-Жанейро 31-летний Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом, победив на дистанции 200 м комплексным плаванием. Эта победа позволила Фелпсу побить рекорд, установленный более двух тысяч лет назад греческим бегуном Леонидом Родосским.