Во Франции прошел концерт азербайджанского пианиста Исфара Сарабского

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском Культурном Центре в столице Франции состоялся концерт азербайджанского пианиста Исфара Сарабского.

Как передает французское бюро Report, организаторами концерта были посольство Азербайджана во Франции и Европейское Общество Азербайджана (TEAS).

Композиции “G-Man”, “Planets”, "Edge”, а также другие произведения исполнителя были встречены публикой громкими аплодисментами. Его аккомпанировали Марицио Конгиу на бас гитаре, а на ударных-Патрик Горагуэр.

Исфар Сарабски был участником фестивалей в Швеции, Норвегии, Франции, России и Грузии. В 2009-ом голу стал победителем Джазового фестиваля в Монтрё. 28-летний исполнитель автор композиций “Novruz”, “G-Man”, "Generation”, "Edge”, ”Deja Vu”, “Last Chance”, “Agent”, “Now I’m Here”, “Buta”, “In Memory of V. Mustafazade”, а также других произведений.