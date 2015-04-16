​Во Франции отметили 200-летие со дня первого издания "Китаби Деде Горкуд"

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В столице Франции в концертном зале ЮНЕСКО по случаю 200-летия со дня первого издания "Китаби Деде Горкуд", а также 70-летия ЮНЕСКО Международной Тюркской академией совместно с Постоянными представительствами Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Турции при ЮНЕСКО был организован торжественный концерт.

Как передает Report со ссылкой на Казинформ, в мероприятии приняли участие представители Секретариата организации, французского общества, дипломатического корпуса, казахской диаспоры Франции, а также официальные делегации, деятели культуры и искусства тюркоязычных стран.

Выступая с приветственным словом, Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова отметила, что образ Деде Горкуда является золотым мостом для культурных и духовных традиций тюркского народа на всем пространстве Евразии. Она также добавила, что этот эпос является не только наследием тюркских народов, но и достоянием всего человечества.

Праздничное мероприятие собрало свыше тысячи гостей. На нем выступили исполнители из Азербайджана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Казахстана.

Присутствующие также имели возможность ознакомиться с культурой и традициями тюркских народов.