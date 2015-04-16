Состоялся вечер памяти народного артиста Азербайджана, композитора Тофика Кулиева

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку льтурном центре (РИКЦ) в Баку в рамках проекта "История Дней культуры: Россия – Азербайджан", состоялся вечер народного артиста Азербайджана, композитора Тофика Кулиева.

Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, в ходе мероприятия о творчестве Т.Кулиева, которое тесно связано как с Баку, так и с Москвой, где он учился в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, рассказала студентка Бакинского Славянского университета Эльмира Мехтиева. Перед собравшимися выступила также племянница композитора Маиса Азизова. Она поделилась своими воспоминаниями о том, каким Т.Кулиев был в жизни, о его характере, отношении к родным и друзьям.