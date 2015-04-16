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    Состоялся вечер памяти народного артиста Азербайджана, композитора Тофика Кулиева

    Мероприятие прошло в рамках проекта РИКЦ История Дней культуры: Россия – Азербайджан

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку в рамках проекта "История Дней культуры: Россия – Азербайджан", состоялся вечер народного артиста Азербайджана, композитора Тофика Кулиева. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, в ходе мероприятия о творчестве Т.Кулиева, которое тесно связано как с Баку, так и с Москвой, где он учился в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, рассказала студентка Бакинского Славянского университета Эльмира Мехтиева. Перед собравшимися выступила также племянница композитора Маиса Азизова. Она поделилась своими воспоминаниями о том, каким Т.Кулиев был в жизни, о его характере, отношении к родным и друзьям.

    В исполнении детского вокального квартета при Азербайджанском государственном музее ковра и народно-прикладного искусства (руководитель М.Азизова) и студентки Бакинской музыкальной академии Эллады Эйвазовой (аккомпанировала Лейла Ахмедханова) прозвучали на русском и азербайджанском языках песни, написанные Т.Кулиевым в разные годы.

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