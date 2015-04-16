Состоялся вечер памяти народного артиста Азербайджана, композитора Тофика Кулиева

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку
Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, в ходе мероприятия о творчестве Т.Кулиева, которое тесно связано как с Баку, так и с Москвой, где он учился в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, рассказала студентка Бакинского Славянского университета Эльмира Мехтиева. Перед собравшимися выступила также племянница композитора Маиса Азизова. Она поделилась своими воспоминаниями о том, каким Т.Кулиев был в жизни, о его характере, отношении к родным и друзьям.
В исполнении детского вокального квартета при Азербайджанском государственном музее ковра и народно-прикладн
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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