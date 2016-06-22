В России пройдет 38-й Московский международный кинофестиваль

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В российской столице начинается 38-й Московский международный кинофестиваль.

Как сообщает Report, кинофестиваль продлится с 23 по 30 июня.

Президентом кинофестиваля является выдающийся деятель российского кино, режиссер Никита Михалков.

Как отметил Н.Михалков, на кинофестивале будут участвовать такие известные мировые деятели кино, как испанский кинорежиссер Карлос Саура, британский кинорежиссер Стивен Фрирз, уругвайская актриса Наталия Орейро.

В конкурсную программу кинофестиваля включены десятки фильмов по нескольким номинациям. В номинации документальных фильмов будет продемонстрировано 8 фильмов, в номинации "Свободное мышление" - 12 фильмов.