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    В Риме открывается выставка азербайджанского художника

    Персональная выставка азербайджанского художника Фаига Ахмеда пройдет в Римском музее современного искусства

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Персональная выставка азербайджанского художника Фаига Ахмеда откроется в Римском музее современного искусства (Museo di Arte Contemporanea di Roma - MACRO).

    Как сообщает Report, выставка "Точки восприятия" пройдет с 10 февраля по 29 марта. Все представленные работы были созданы специально для экспонирования в MACRO.

    На выставке представлено множество работ и инсталляций, включая ковры, занимающие важное место в искусстве художника.

    Выставка проходит при поддержке посольства Азербайджана в Италии и организована при сотрудничестве с Галереей современного искусства Montoro12.

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