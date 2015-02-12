В РИКЦ состоялся вечер, посвященный творчеству Полада Бюльбюльоглу

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку льтурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся вечер, посвященный творчеству композитора, исполнителя, актера, политика Полада Бюльбюльоглу. В эти дни широкая общественность, представители творческой интеллигенции, многочисленные поклонники отмечают его 70-летие. Как известно, юбиляр дал два больших концерта – в Москве и Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в мероприятии приняли участие представители общественных и ветеранских организаций, студенты и преподаватели бакинских вузов.

Руководитель представительств а Россотрудничеств а в Азербайджане Валентин Денисов, открывая мероприятие, сказал: "Нет необходимости говорить много слов, представляя творчество этого удивительного человека. "Достойный сын достойного народа" – так на Кавказе принято говорить о лучших из лучших. Его биографии хватило бы, как минимум, пятерым: композитору, исполнителю, актеру, политику, дипломату. И каждый из них по-своему был бы всемирно известным и узнаваемым".

Состоялся концерт, составленный из песен композитора Полада Бюльбюльоглу. Молодые исполнители Рамиль Гусейнли, Улькер Алиева, Сенан Нагы, Нармин Алиева и Раджаб Зейналов (рояль) спели любимые многими поколениями песни "Скажи глазам моим", "Край любимый и родной", "Я встретил девушку", "Amanayrılıq", "Дождись меня", "Твоя дорога", "Песня о Баку", "Как жили мы борясь".