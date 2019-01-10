В прошлом году число посетивших Гобустанский заповедник туристов выросло вдвое

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году Гобустанский государственный историко-художественный заповедник посетили более 123 тыс. туристов".

Как сообщает Report, об этом сказал директор заповедника Вугар Исаев.

По его словам, в 2018 году, для того, чтобы увидеть наскальные рисунки, каменную память тысячелетий, заповедник посетило на 40 тыс. человек больше, чем в 2017 году (примерно 50%): "Из 123 тыс. посетителей 58 тыс. были гражданами иностранных государств. Иностранные посетители прибыли из более чем 20 стран: Турции, Ирана, России, Германии, Англии, Пакистана, Китая, США, Индонезии, Казахстана и арабских стран. Кроме того, у нас порой были туристы из стран, считающихся экзотическими. Например, острова Фиджи и Доминиканская Республика".