В новом году в Театре юного зрителя представят новый спектакль

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя готовят новый спектакль.

Как сообщили Report в театре, в ближайшее время начнутся репетиции спектакля. Показ спектакля планируется в новом году.

Так же как и в предыдущие годы, театр встретит своих маленьких зрителей и школьников новогодней шоу-программой, полной развлечений, подарков и сюрпризов.

В постановке заслуженного артиста Ниджата Кязимова будет представлен спектакль "Новый год Маугли".

Праздничная программа и новогодний спектакль будут проводиться с 25 декабря 2015 года по 4 января 2016 года в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Помимо этого, участников празднества будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.