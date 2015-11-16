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    В новом году в Театре юного зрителя представят новый спектакль

    Репетиции спектакля начнутся в ближайшее время

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя готовят новый спектакль.

    Как сообщили Report в театре, в ближайшее время начнутся репетиции спектакля. Показ спектакля планируется в новом году. 

    Так же как и в предыдущие годы, театр встретит своих маленьких зрителей и школьников новогодней шоу-программой, полной развлечений, подарков и сюрпризов. 

    В постановке заслуженного артиста Ниджата Кязимова будет представлен спектакль "Новый год Маугли". 

    Праздничная программа и новогодний спектакль будут проводиться с 25 декабря 2015 года по 4 января 2016 года в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

    Помимо этого, участников  празднества будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

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