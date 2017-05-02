В Красноярске прошел День азербайджанской культуры

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Красноярском крае России прошел День азербайджанской культуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

Культурное мероприятие, посвященное юбилею ансамбля песни и пляски "Одлар Юрду", организовано при поддержке Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев.

По информации, народный ансамбль, созданный по инициативе и содействии активиста диаспоры Саадат Гараевой, уже свыше 10-ти лет представляет культуру и историю Азербайджана не только в Сибири, но и других российских регионах и различных городах мира.

Юбилей ансамбля отмечен торжественной концертной программой.

Зрителям представили хореографический спектакль "Сары гелин", поставленный солистом Азербайджанского государственного ансамбля Рауфом Зейналовым и педагогами ансамбля "Одлар Юрду" Агилем и Айсель Джафаровыми и Санубер Исмаиловой.

До концерта состоялось мероприятие, подготовленное региональным отделом Красноярского края Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР). Были подготовлены интересная выставка, посвященная азербайджанскому декоративному искусству, литературе, и организован концерт из полюбившихся зрителям танцев из репертуара ансамбля.

На мероприятии присутствовали мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, замминистра культуры Красноярского края Ольга Василенко и пр.

За заслуги в охране и развитии азербайджанской культуры на территории Красноярского края педагогический состав и художественный руководитель ансамбля "Одлар Юрду" были удостоены почетных дипломов и благодарственных писем.