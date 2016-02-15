​В Киноцентр "Низами" назначен новый директор

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Лейли Шамсаддин гызы Мирзоева назначена директором Киноцентра "Низами".

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

Отметим, что Лейла Мирзоева выпускница Бакинской музыкальной академии. В различные периоды она занимала должность заведующей отделом маркетинга в Киноцентре "Низами" и была заместителем директора по делам кино.