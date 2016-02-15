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    ​В Киноцентр "Низами" назначен новый директор

    На данную должность утверждена Лейли Мирзоева

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Лейли Шамсаддин гызы Мирзоева назначена директором Киноцентра "Низами".

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

    Отметим, что Лейла Мирзоева выпускница Бакинской музыкальной академии. В различные периоды она занимала должность заведующей отделом маркетинга в Киноцентре "Низами" и была заместителем директора по делам кино. 

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