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    ​В Дербентском Азербайджанском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Голодные мошенники"

    Режиссером спектакля является Эр-тогрул Камалов

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Дербентском Азербайджанском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля Абдуррагим-бека Ахвердиева "Голодные мошенники".

    Об этом сообщил Report главный режиссер Дербентского Азербайджанского государственного драматического театра Эртогрул Камалов.

    В новом спектакле принимает участие актерский состав Дербентского Азербайджанского государственного драматического театра.

    Режиссером-постановщиком спектакля является Эртогрул Камалов, художником-постановщиком - главный художник театра Наида Алиметова, помощником режиссера - Медина Гаджиагаева, музыкальное оформление принадлежит заслуженной артистке Дагестана Севде Бейбалаевой.

    Напомним, что Эртогрул Камалов был актером и режиссером Государственного театра YUĞ. Сейчас он является главным режиссером Дербентского Азербайджанского государственного драматического театра. 

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