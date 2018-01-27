В “CinemaPlus Xəmsə" коллектив "Kəklikotu" раздал автографы

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Гяндже в кинотеатре “CinemaPlus Xəmsə" была организована автограф-сессия кинокомедии "Kəklikotu" киностудии "Cinemazadeh".

Как сообщает Report, на мероприятии принял участие творческий коллектив фильма, который после сделанных совместных фотографий, раздал гостям автографы.

Главный продюсер кинокомедии "Kəklikotu" Джафар Ахундзаде рассказал присутствующим о забавных случаях во время съемок фильма. Затем творческий коллектив вместе с гостями просмотрели картину.

Лента была встречена зрителями шумными аплодисментами. Творческий коллектив поблагодарил любителей комедии за добрые слова и пожелания.

По сюжету фильма дядя со своим племянником продают по дороге мешок чабреца, который должен был быть доставлен другому человеку. По ходу картины становится ясно, что в мешке не чабрец, а высушенная марихуана. С этого и начинается настоящее приключение.

Отметим, что в фильме снялись Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Агиль М Гулиев, Маджид Гусейнов, Фярда Амин, Эльджан Расулов и другие известные актеры, певцы и режиссеры.

Главный продюсер фильма-Джафар Ахундзаде, режиссеры-постановщики- Джафар Ахундзаде и Вюгар Исламзаде, авторы сценария- Вюгар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор-постановщик- Рашад Гараев, музыка Рустама Зейналова, музыкальный директор- Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры- Турал Асадов и Хатаи Али.