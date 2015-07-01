Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева продолжается выставка "Грейс Келли: принцесса и икона стиля". Как сообщает Report, на выставке представлены любовные письма Грейс Келли и князя Монако Ренье III, платье, в котором она была на Каннском фестивале 1955 года и на своем первом свидании с князем Монако Ренье III и другие интересные экспонаты.

На официальной церемонии открытия выставки 12 июня принимали участие президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и сын Грейс Келли и Ренье III князь Монако Альбер II. Выставка, которая продлится до 1 ноября, вызвала большой интерес жителей и гостей города.

Напомним, что на выставке представлены 44 платья, драгоценности, а также аксессуары - перчатки, шляпы, очки и сумки, принадлежащие кинозвезде и принцессе Грейс Келли.

Свадебное платье Грейс сшито лауреатом премии "Оскар", дизайнером Элен Роуз. Оно считается одним из самых дорогих платьев мира. Посетители также могут увидеть на выставке пальто, в котором была Грейс Келли во время своего визита из Нью-Йорка в Монако 12 апреля 1956 года, платье, специально надетое для нарисованной в 1981 году по случаю 25-летия их брака картины.

Отдельно представлены экспонаты, которые отражают период актерской деятельности Грейс в Голливуде. Здесь можно увидеть платья, в которых она снималась в фильмах "Могамбо", "Высшее общество", "Поймать вора", "Лебедь" и др., а также ознакомиться с произошедшими в процессе съемок интересными фактами. Среди экспонатов также есть платье, в котором она в 1955 году получала "Оскар". Это платье входит в десятку лучших платьев за всю историю церемонии "Оскар" и сшито американским дизайнером Эдит Хэд, которая 8 раз становилась лауреатом "Оскар".

На выставке можно также увидеть 10 эскизов причесок Грейс Келли. Впервые в Центре Гейдара Алиева представлен автомобиль Austin Taxi, в котором она выезжала на прогулки со своими детьми.