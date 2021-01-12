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В Болгарии прошла премьера музыкальной комедии "Аршин мал алан"

В Болгарии прошла премьера музыкальной комедии "Аршин мал алан" В рамках сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия, Министерства культуры Азербайджанской Республики и посольства Азербайджана в Болгарии, в болгарском городе Кырджали состоялась премьера музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Аршин
Искусство
12 января 2021 г. 15:48
В Болгарии прошла премьера музыкальной комедии Аршин мал алан

В рамках сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия, Министерства культуры Азербайджанской Республики и посольства Азербайджана в Болгарии, в болгарском городе Кырджали состоялась премьера музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Как сообщили Report в Фонде, четырехактный спектакль "Аршин мал алан" выдающегося композитора Азербайджана и всего Тюркского мира Узеира Гаджибейли, поставленный в знаменитом Музыкальном театре "Кадрие Латифова" в Кырджали был приурочен к 135-летию со дня рождения композитора. Постановка спектакля также совпадает с 60-летием театра Кырджали.

Постановщик спектакля - главный режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Хафиз Гулиев, художник - Томиана Томова Начева, хореограф - Гинка Кирчева. Роли исполнили актриса Измирского государственного театра Масура Таир (Гюльчохра), а также болгарские и турецкие артисты Ягуб Ягуб (Аскер), Динко Ковачев (Султанбек), Нурсан Абдуррахман (Джахан хала), Орхан Таир (Сулейман), Карима Исмаил (Асья), Айсун Ахмед (Телли), Мустафа Исмаил (Вели).

Следует отметить, что Международный фонд тюркской культуры и наследия осуществляет деятельность в направлении сохранения, изучения и популяризации истории, культуры Тюркского мира, широко участвует в праздновании юбилеев выдающихся личностей, композиторов, поэтов и писателей тюркоязычных народов, в пропаганде их наследия на международной арене. За прошедшие годы между Болгарией и Фондом был реализован ряд проектов, в том числе в марте 2019 года при совместной организации Международного фонда тюркской культуры и наследия и посольства Азербайджана в Болгарии, в Софии и Кырджали прошли торжества, посвященные празднику Новруз.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstanda “Arşın mal alan” musiqili komediyasının premyerası keçirilib

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