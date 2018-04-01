В Болгарии отметили 100-летний юбилей Гара Гараева

София. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Русенской художественной галерее в Болгарии отметили 100-летний юбилей выдающегося композитора азербайджанской культуры Гара Гараева.

Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, при совместной организационной поддержке посольства Азербайджана в Болгарии и Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры состоялось открытие фотовыставки "Гара Гараев - 100" в рамках международного фестиваля "Мартовские музыкальные дни".

Посетившие выставку, подготовленную на основе богатой коллекции Государственного музея, поклонники искусства ознакомились с фотоснимками повествующими о жизненном пути композитора.

Фотовыставка продлится до 10 апреля. На церемонии открытия мероприятия приняли участие посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова, директор Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры Алла Байрамова и директор Русенской художественной галереи Елена Великова.

В октябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с 100-летием Г.Гараева.