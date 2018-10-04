В Баку завершился Х Международный детский фестиваль мугама

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Международном центре мугама прошел финальный этап Х Международного детского фестиваля мугама.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного центра мугама, фестиваль был организован Молодёжным центром "Kainat" при поддержке министерства культуры и министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики.

В начале зрителям был представлен видеоролик из поздравительных телеграмм представителей разных стран. Затем заместитель министра молодёжи и спорта Интигам Бабаев рассказал о той заботе, которая оказывается в Азербайджане развитию мугама и мугамного исполнительского искусства, отметил значение международных фестивалей мугама и телевизионных конкурсов мугама, проводимых при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В нынешнем фестивале приняли участие представители 9 стран: Баширли Кянан, Шахбазов Хагани, Исмаилов Руслан (Азербайджан); Вафаа Эмад Махмод Хуссейн Абоузаид (Египет); Какаева Хумай (Туркменистан); Рахимжан Саят, Дилназ Ташмухамед (Казахстан); Асраева Жасмина, Хакимов Умиджон, Нишанов Шохрух (Узбекистан); Наматбеков Бугачи, Бурканов Рамиль (Кыргызстан); Султан Ипек (Турция); Яинус Тахсин Мохаммед (Ирак); Фарбахти Артан (Иран).

Оценивало выступления жюри в международном составе под председательством Народного артиста, тариста, профессора Агасалима Абдуллаева. Аккомпанировал участникам фестиваля ансамбль народных инструментов "Араз" им.Баба Салахова.

Гран-при был присужден Баширли Кянану (Азербайджан); первое место заняли Шахбазов Хагани (Азербайджан) и Вафаа Эмад Махмод Хуссейн Абоузаид (Египет); второе место - Фарбахти Артан (Иран), Исмаилов Руслан (Азербайджан), Какаева Хумай (Туркменистан), Яинус Тахсин Мохаммед (Ирак); третье место – Рахимжан Саят (Казахстан), Нишанов Шохрух (Узбекистан), Бурканов Рамиль (Кыргызстан), Султан Ипек (Турция) и Дилназ Ташмухамед (Казахстан).

Победителям были вручены дипломы и ценные подарки. Пяти участникам были вручены поощрительные призы. Все участники финальной стадии были награждены дипломами и подарками.