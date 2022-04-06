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В Баку состоялся показ латвийского фильма "Билле"

В Баку состоялся показ латвийского фильма "Билле" В Баку в рамках проекта по гендерному равенству состоялся показ латвийского фильма "Билле".
Искусство
6 апреля 2022 г. 19:00
В Баку состоялся показ латвийского фильма Билле

В Баку в рамках проекта по гендерному равенству состоялся показ латвийского фильма "Билле".

Как передает Report, на презентации, организованной посольством Латвии в Азербайджане, приняла участие режиссер фильма Инара Колмане.

Фильм "Билле" основан на одноименной автобиографической книге латышской писательницы Визмы Белшевицы.

События кинокартины разворачиваются в Латвии в конце 1930-ых годов. Семилетняя Билле — жизнерадостная и любознательная девочка, живущая в бедной семье. Несмотря на удручающее материальное положение, Билле не грустит и всегда находит поводы для улыбок. Однако в семье ее воспитывают строго и постоянно указывают Билле, что ничего толкового из нее не выйдет. Но чем чаще девочка это слышит, тем сильнее ей хочется стать большим человеком.

Напомним, что посольство Латвии в сотрудничестве с офисом Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане и посольством Норвегии в Анкаре дали старт Международному проекту современного искусства "О" по гендерному равенству в продолжение проекта "Девичья башня. Быть женщиной".

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