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    В Баку состоится концерт с участием азербайджанских и французских музыкантов

    В Центре YARAT состоится концерт Вечер джаза и мугама по случаю первого визита в Баку французского музыканта Пьера Трегомена

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ 29 февраля в Центре современного искусства YARAT состоится концерт "Вечер джаза и мугама" по случаю первого визита в Баку французского музыканта Пьера Трегомена.  Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Франции в Азербайджане, на концерте, организованном посольством совместно с Французским институтом и центром современного искусства YARAT, примут участие азербайджанские и французские музыканты. 

    В программу вечера войдут как композиции мугама, традиционной музыки, так и джаза и современных произведений, в том числе и композиции Пьера Трегомена, азербайджанского каманчиста Эльнура Микаилова и музыкальные импровизации. 

    Вход на концерт свободный.

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