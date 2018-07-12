Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоится III Международный симпозиум "Общий язык тюркского мира - орнаменты" на тему "Точки пересечения в войлочном ремесле".

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанского музея ковра, для участия в мероприятии, которое состоится с 25 по 27 октября, в Баку съедутся многочисленные гости из США, Европы и Азии.

Для участия в симпозиуме в Азербайджан приедет всемирно известный эксперт войлочного ремесла, профессор Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) Стефани Банн. Она выступит с докладом на тему "Точки пересечения войлочной культуры в Евразии".

В рамкам симпозиума будут организованы две тематические выставки, мастер-классы, ярмарка войлочных изделий и фэшн-шоу.